В интервью со Славой Деминым Евгения Емеральд впервые заговорила о декретных выплатах, на которые перешла всего 8 недель назад. Выяснилось, что сейчас она получает на 25 тысяч меньше, чем когда служила в тылу.
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Евгения Эмеральд о зарплате в декрете
Там такая система. Я вышла в декрет, и мне несколько месяцев до лета будут продолжать выплачивать зарплату. У меня 15 тысяч в декрете без этих надбавок президента. Ну и все! 15 тысяч, а до этого было 40 тысяч,
– призналась Евгения Эмеральд.
Евгения Эмеральд на интервью со Славой Деминым / Скриншот с видео
Кроме того, снайперша с позывным Жанна д'Арк рассказала, что с ее ювелирным брендом Emerald Evgenia. Выяснилось, что производство остановилось за день до полномасштабного вторжения России, и восстанавливать его оно не планирует, потому что "вернулась не той Женей, какой была".
"Я закрыла свое предприятие 23 февраля 2022 года и открывать уже не собираюсь. Во-первых, многие выехали. И не хочу. Это такой бизнес, который точно уже не доставит мне удовольствия", – заявила Эмеральд.
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- Напомним, на 27 неделе беременности Евгения Эмеральд попала в больницу, потому что дважды переболела гриппом и плохо чувствовала себя. Однако после пяти капельниц ее самочувствие улучшилось.
- Однако это не все испытания, выпавшие на ее судьбу во время беременности. Неделю назад снайперша попала в аварию – вылетела в кювет, чтобы избежать лобового столкновения. Эмеральд разбила свой боевой автомобиль, на котором объездила Киевщину, Макаровский район, Харьковскую и Сумские области.