Сейчас Эмеральд – полицейская в декрете. На днях Евгения заявила, что бывший муж попытался совершить первое покушение на ее жизнь.

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Евгения Эмеральд призналась, где служила

Эксвойская заявила, что она не снайперша и попросила ее так не называть. По ее словам, снайпершей ее назвали журналисты, а не она сама. Эмеральд была добровольцем с 308 калибром.

"Я больше года не нахожусь на фронте. Я не хочу, чтобы меня сравнивали со снайпершей. Я в интервью объясняла, что я была добровольцем с 308 калибром, и все, на этом мы остановимся", – объяснила она.

Евгения подчеркнула, что она сейчас полицейская в декрете.

Я совершенно не удовлетворена своими результатами на военном пути. Также СМИ слишком многое приписали мне того, что не является правдой. Я очень надеюсь, что меня больше не будут сравнивать со снайпершей и не будут называть снайпершей. А вот полицейской в декрете и эксвоенной можно,

– заявила Эмеральд.

Она подчеркнула, что гордится теми результатами, которых добилась в тылу. По ее словам, она – "не военная Жанна д'Арк", а "Жанна д'Арк в тылу".



Полицейский жетон Евгении Эмеральд / Фото с ее телеграммы

Евгения Эмеральд в ВСУ: что известно