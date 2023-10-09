Снайперша Евгения Эмеральд официально расстается с мужем: "Устала молчать"
Источник:Евгения Эмеральд
Снайперша Евгения Эмеральд официально подтвердила, что разводится с мужем-военным. Пока она не готова разглашать причину.
Пара военных – Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк сыграли свадьбу на фронте год назад. Сегодня, 9 октября, снайперша объявила о разводе.
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Евгения Эмеральд официально разводится
Евгения Эмеральд, известная по позывному "Жанна д'Арк", официально объявила о разводе с мужем. Пока она не хочет рассказывать о причине разрыва брака.
Официально. Это – развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать. К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или в бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Потом вы все узнаете и поймете мои поступки,
– сообщила снайперша.
Сейчас Евгения не может добиться развода на бумагах, поскольку по закону брак не могут расторгнуть в первый год рождения ребенка.
"Де-факто я свободная женщина, но согласно законодательству не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободным. Прошу отнестись с уважением. Вся официальная информация – в моих соцсетях и интервью в медиа", – отметила Эмеральд.
Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк расстаются / Фото из инстаграма Евгении
Что известно о браке Евгении Эмеральд
- В прошлом году 10 июля Евгения познакомилась с Евгением Стипанюком. Военные находились в разных местах, но, несмотря на это, уже на следующий день военный поехал знакомиться с дочерью Евгении. После романтических свиданий и встреч в октябре пара сыграла свадьбу на фронте.
- Через неделю защитница призналась, что беременна. Оказалось, что Жанна д'Арк находилась на фронте в положении уже 2 месяца. 14 апреля она стала мамой второй раз – дочь назвали Афиной.
- Еще в июле Эмеральд показывала милые кадры с мужем, но уже в сентябре по сети прокатились слухи о проблемах в их отношениях. Евгения удалила фото с мужем и заявила, что "не все то золото, что блистит". Позже женщина намекнула, что Евгений хочет забрать дочь.