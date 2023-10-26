Это Эмеральд сделала во время съемок нового выпуска шоу "Говорить вся країна". Раньше за снайпершу вступилась украинская актриса Ксения Мишина.
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Эмеральд прошла детектор лжи
В шоу подняли тему домашнего насилия и разобрали развод Евгении Эмеральд и Евгения Стипанюка. Защитница тоже пришла в студию, чтобы поделиться собственной историей.
Я хочу огласить эту историю, ведь сейчас я голос всех женщин Украины, пострадавших от домашнего насилия. Для меня это дело чести. Я это пережила, я знаю как это тяжело, именно поэтому хочу на своем примере показать, что так не должно быть.
– сказала она.
Там Евгения по собственному желанию прошла проверку на детекторе лжи, чтобы опровергнуть обвинение бывшего супруга в ее адрес. О результатах станет известно, когда шоу выйдет на экраны.
Евгения Эмеральд в шоу "Говорит вся страна"
Оказывается, журналисты проекта "Говорить вся країна" провели собственное расследование и пообщались с мамой Евгения Стипанюка.
Также известно, что в студию приедут бывшие женщины Евгения. Журналисты узнали о других действиях Стипанюка, еще не обнародованных в СМИ.
Евгения Эмеральд стала жертвой домашнего насилия
- В начале октября снайперша заявила о разводе со своим мужем Евгением Стипанюком. Как выяснилось, это были абьюзивные отношения.
- Эмеральд узнала, что муж ее изменял. Происходило это даже тогда, когда она была беременна. Кроме того, ее экслюбимый чрезмерно употреблял алкоголь.
- Снайпер говорит, что долго молчала, потому что боялась мужа. Оказывается, у Стипанюка есть связи – он личный охранник экснардепа Олега Ляшко.
- Сам Евгений не комментировал слова жены. На днях он вышел на связь и отметил, что когда-нибудь, возможно, расскажет о ситуации, которая сложилась из Эмеральда. Но это после победы Украины в войне.