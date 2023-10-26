Это Эмеральд сделала во время съемок нового выпуска шоу "Говорить вся країна". Раньше за снайпершу вступилась украинская актриса Ксения Мишина.

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Эмеральд прошла детектор лжи

В шоу подняли тему домашнего насилия и разобрали развод Евгении Эмеральд и Евгения Стипанюка. Защитница тоже пришла в студию, чтобы поделиться собственной историей.

Я хочу огласить эту историю, ведь сейчас я голос всех женщин Украины, пострадавших от домашнего насилия. Для меня это дело чести. Я это пережила, я знаю как это тяжело, именно поэтому хочу на своем примере показать, что так не должно быть.

– сказала она.

Там Евгения по собственному желанию прошла проверку на детекторе лжи, чтобы опровергнуть обвинение бывшего супруга в ее адрес. О результатах станет известно, когда шоу выйдет на экраны.



Евгения Эмеральд в шоу "Говорит вся страна"

Оказывается, журналисты проекта "Говорить вся країна" провели собственное расследование и пообщались с мамой Евгения Стипанюка.

Также известно, что в студию приедут бывшие женщины Евгения. Журналисты узнали о других действиях Стипанюка, еще не обнародованных в СМИ.

Евгения Эмеральд стала жертвой домашнего насилия