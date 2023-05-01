Пока борюсь, – снайперша Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после рождения дочери
Источник:Евгения Эмеральд
Две недели назад снайперша Евгения Эмеральд родила дочь. После родов она говорила, что хочет еще, а теперь жалуется на проблемы со здоровьем.
Евгения Эмеральд почти исчезла из соцсетей после того, как 14 апреля родила "бандеряткуо". Как выяснилось, это не только потому, что малыш требуют много внимания, но и потому, что снайперша плохо себя чувствует. У нее лактостаз – распространенная болезнь после родов, когда застаивается грудное молоко в молочных железах.
Читайте также Евгения Эмеральд умилила кадрами, как провожает мужа на фронт: что он сказал дочери
У Евгении Эмеральд проблемы со здоровьем после рождения дочери
Снайперша не падает духом и надеется, что скоро будет чувствовать себя лучше.
Надеюсь еще несколько дней, и я вернусь к нормальной жизни и к вам. Лактостаз. Не желаю этого никому! Будьте здоровы. А я пока борюсь,
– поделилась Евгения Эмеральд.
Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши
Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши
- Напомним, что рожала Евгения Эмеральд в частной клинике в присутствии мужа-военного Жени Стипанюка. С фронта его отпустили всего на 12 дней на роды жены. Он даже возил ее в кафе на мороженое, когда схватки уже начались, а на выписку из роддома приехала старшая дочь снайперши Жасмин.
- Интересно, что военные тоже поздравили Евгению Эмеральд с рождением дочери, правда, по-своему. Бойцы 64-го отдельного пушечного артиллерийского дивизиона подписали снаряды "от маленькой, но отважной бандеровки" и отправили их как "подарки" оккупантам. Они прилетели точно в цель.
- Кстати, снайперша в декрете и до лета ей будут выплачивать зарплату – 15 тысяч гривен, плюс надбавки президента. До беременности она зарабатывала 40 тысяч гривен.