Пока борюсь, – снайперша Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после рождения дочери

Две недели назад снайперша Евгения Эмеральд родила дочь. После родов она говорила, что хочет еще, а теперь жалуется на проблемы со здоровьем.

Евгения Эмеральд почти исчезла из соцсетей после того, как 14 апреля родила "бандеряткуо". Как выяснилось, это не только потому, что малыш требуют много внимания, но и потому, что снайперша плохо себя чувствует. У нее лактостаз – распространенная болезнь после родов, когда застаивается грудное молоко в молочных железах.

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У Евгении Эмеральд проблемы со здоровьем после рождения дочери

Снайперша не падает духом и надеется, что скоро будет чувствовать себя лучше.

Надеюсь еще несколько дней, и я вернусь к нормальной жизни и к вам. Лактостаз. Не желаю этого никому! Будьте здоровы. А я пока борюсь,

– поделилась Евгения Эмеральд.

Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши

Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши