Снайперша Евгения Эмеральд показала, на сколько похудела после родов: "Вес меньше, чем до войны"

Снайперша Евгения Эмеральд, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала о похудении. Снайперша после родов уже сбросила более 11 килограммов.

Теперь Эмеральд показала фигуру после родов и представила свой вес. Раньше она рассказывала, как ей удалось похудеть во время беременности.

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Эмеральд стала мамой всего две недели назад, 14 апреля. Перед родами ее вес был 71 килограмм. И хотя молодая мама признается, что много ела, она все же за последние две недели похудела на 11 килограммов.

Практически сразу после родов минус 11 кг. Мой вес до беременности был 56 килограммов. Мне осталось еще 3-4 килограмма и все,

– сказала Евгения.



Евгения Эмеральд похудела после родов / Фото с ее инстаграм-сторис

Эмеральд также призналась, что до полномасштабного вторжения ее вес был 63 килограмма.

На фронте я довольно сильно похудела. И сейчас после родов я вешу меньше, чем до 24 февраля 2022 года. И не говорите, что это генетика. Потому что я серьезно готовилась, занималась собой во время беременности. Поэтому вот вам и результат,

– заявила военная.



Евгения Эмеральд похудела после родов / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что рожала Евгения Эмеральд в частной клинике в присутствии мужа-военного Жени Стипанюка. С фронта его отпустили всего на 12 дней на роды жены. А на выписку из родильного приехала старшая дочь снайперши Жасмин.

Кстати, снайперша в декрете и до лета ей будут выплачивать зарплату – 15 тысяч гривен, плюс надбавки президента. До беременности она зарабатывала 40 тысяч гривен.