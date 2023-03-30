Беременная снайперша Эмеральд впервые объявила зарплату, которую получает в декрете

Снайперша Евгения Эмеральд на последнем месяце беременности, вскоре она родит дочь. Женщина была на службе до 30 недели, однако уже около двух месяцев в декретном отпуске. Теперь ее зарплата почти втрое меньше.

В интервью со Славой Деминым Евгения Емеральд впервые заговорила о декретных выплатах, на которые перешла всего 8 недель назад. Выяснилось, что сейчас она получает на 25 тысяч меньше, чем когда служила в тылу.

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Евгения Эмеральд о зарплате в декрете

Там такая система. Я вышла в декрет, и мне несколько месяцев до лета будут продолжать выплачивать зарплату. У меня 15 тысяч в декрете без этих надбавок президента. Ну и все! 15 тысяч, а до этого было 40 тысяч,

– призналась Евгения Эмеральд.

Евгения Эмеральд на интервью со Славой Деминым / Скриншот с видео

Кроме того, снайперша с позывным Жанна д'Арк рассказала, что с ее ювелирным брендом Emerald Evgenia. Выяснилось, что производство остановилось за день до полномасштабного вторжения России, и восстанавливать его оно не планирует, потому что "вернулась не той Женей, какой была".

"Я закрыла свое предприятие 23 февраля 2022 года и открывать уже не собираюсь. Во-первых, многие выехали. И не хочу. Это такой бизнес, который точно уже не доставит мне удовольствия", – заявила Эмеральд.

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