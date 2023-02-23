Во время одного из интервью Клопотенко откровенно ответил на вопрос о последнем блюде для российского диктатора. Звездный повар ни на минуту не задумался перед ответом.

Интересно Зеленская призналась, что бы сказала Путину при встрече: "Единый месседж"

По его мнению, именно такое блюдо больше всего подошла бы Владимиру Путину.

Я бы туда насрал,

– коротко ответил Евгений Клопотенко.

К видео шеф-повар добавил интересный вопрос: "Кто хотел бы быть сушефом?", вероятно, намекая, что ему нужна помощь в "приготовлении предсмертного меню для Путина".



Как реагируют украинцы

Под постом Евгения Клопотенко люди начали активно комментировать видео. В общем пользователи твиттера поддерживают шеф-повара:

"Боюсь спрашивать о десерте",

"И соус из мочи",

"Похоже, Путин после такого анонса меню выберет самоубийство",

"Надо такое нарисовать на новой марке от "Укрпочты".

"Подавать обязательно в чемоданчике",

"Можем сделать "коллективный иск" так сказать"

"Вы мой моральный авторитет",

"Осторожно, потому что мне кажется, ему бы такое понравилось",

"Это тоже самое, чем он кормит свой электорат более 20 лет",

"Нравится, что даже и секунды не думали, молниеносная скорость ответа",

"Тогда глубже вопрос: чтобы вы ели за день до того, как назрели бы последний ужин Путина?".

К слову, в сентябре шеф-повар Евгений Клопотенко отказался от участия в кулинарном форуме международной премии The Best Chef Awards, потому что организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда повара из России.