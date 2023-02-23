Во время одного из интервью Клопотенко откровенно ответил на вопрос о последнем блюде для российского диктатора. Звездный повар ни на минуту не задумался перед ответом.
Интересно Зеленская призналась, что бы сказала Путину при встрече: "Единый месседж"
По его мнению, именно такое блюдо больше всего подошла бы Владимиру Путину.
Я бы туда насрал,
– коротко ответил Евгений Клопотенко.
К видео шеф-повар добавил интересный вопрос: "Кто хотел бы быть сушефом?", вероятно, намекая, что ему нужна помощь в "приготовлении предсмертного меню для Путина".
Как реагируют украинцы
Под постом Евгения Клопотенко люди начали активно комментировать видео. В общем пользователи твиттера поддерживают шеф-повара:
- "Боюсь спрашивать о десерте",
- "И соус из мочи",
- "Похоже, Путин после такого анонса меню выберет самоубийство",
- "Надо такое нарисовать на новой марке от "Укрпочты".
- "Подавать обязательно в чемоданчике",
- "Можем сделать "коллективный иск" так сказать"
- "Вы мой моральный авторитет",
- "Осторожно, потому что мне кажется, ему бы такое понравилось",
- "Это тоже самое, чем он кормит свой электорат более 20 лет",
- "Нравится, что даже и секунды не думали, молниеносная скорость ответа",
- "Тогда глубже вопрос: чтобы вы ели за день до того, как назрели бы последний ужин Путина?".
К слову, в сентябре шеф-повар Евгений Клопотенко отказался от участия в кулинарном форуме международной премии The Best Chef Awards, потому что организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда повара из России.