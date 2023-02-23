Во время одного из интервью Клопотенко откровенно ответил на вопрос о последнем блюде для российского диктатора. Звездный повар ни на минуту не задумался перед ответом.

Интересно Зеленская призналась, что бы сказала Путину при встрече: "Единый месседж"

По его мнению, именно такое блюдо больше всего подошла бы Владимиру Путину.

Я бы туда насрал,
– коротко ответил Евгений Клопотенко.

К видео шеф-повар добавил интересный вопрос: "Кто хотел бы быть сушефом?", вероятно, намекая, что ему нужна помощь в "приготовлении предсмертного меню для Путина".


Как реагируют украинцы

Под постом Евгения Клопотенко люди начали активно комментировать видео. В общем пользователи твиттера поддерживают шеф-повара:

  • "Боюсь спрашивать о десерте",
  • "И соус из мочи",
  • "Похоже, Путин после такого анонса меню выберет самоубийство",
  • "Надо такое нарисовать на новой марке от "Укрпочты".
  • "Подавать обязательно в чемоданчике",
  • "Можем сделать "коллективный иск" так сказать"
  • "Вы мой моральный авторитет",
  • "Осторожно, потому что мне кажется, ему бы такое понравилось",
  • "Это тоже самое, чем он кормит свой электорат более 20 лет",
  • "Нравится, что даже и секунды не думали, молниеносная скорость ответа",
  • "Тогда глубже вопрос: чтобы вы ели за день до того, как назрели бы последний ужин Путина?".

К слову, в сентябре шеф-повар Евгений Клопотенко отказался от участия в кулинарном форуме международной премии The Best Chef Awards, потому что организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда повара из России.