Телеведущая и блогер поделилась атмосферной новогодней фотографией. Камин украсила веточками елки и другими рождественскими декорациями. Не оставил подписчиков равнодушными и образ Никитюк.

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Зимний образ Леси Никитюк

Для уютного вечера в кругу родных знаменитость выбрала соблазнительный наряд. Леся позировала перед объективом в длинном белом платье из теплой ткани. У наряда был соблазнительный вырез на ноге и соблазнительное декольте.

Поскольку Никитюк фотографировалась дома, то соединила одежду не с туфлями на каблуке, а с носками с милым новогодним принтом. Среди украшений такой look довершило изысканное ожерелье. Волосы Леся уложила ровно, а на лице сделала едва заметный макияж, лишь выровняла тон. Также внимание привлекает безупречный маникюр звезды.



Леся Никитюк в платье от Андре Тана / Фото из инстаграма ведущей

Отметим, Ирина Федишин позировала в новогодней фотосессии с сыновьями. Она предстала перед камерой в изумрудном платье на фоне огромной елки.