Еще одна победа: группа Go_A выиграла конкурс Eurovision Awards

Украинская группа Go_A, покорившая сцену Евровидения, одержала еще одну важную победу. Группа выиграла в конкурсе Eurovision Awards за лучшую постановку.

О новой победе в своей карьере группа Go_A сообщила на официальной странице в фейсбуке. Украинский коллектив выиграл конкурс Eurovision Awards.

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Go_A одержал победу в номинации "Самая инновационная сценическая постановка". К концу 2021 года это стало одним из подарков для группы.

За сценическую постановку выступления группы отвечали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit. Команда СТБ работала над продакшном, автором костюмов был Дмитрий Курята, а хореографом – Максим Пекный.

Друзья, благодаря вашей поддержке и любви, мы получили удивительный подарок на Новый год! Мы выиграли конкурс Eurovision Awards в номинации "Самая инновационная сценическая постановка"! Мы очень благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера! Вы – команда мечты,

– прокомментировали Go_A.

Go_A победила в конкурсе / Фото из фейсбука группы

Выступление Go_A на Евровидении: смотрите видео онлайн

Другие победы Go_A в 2021 году

В финале международного конкурса Евровидения коллектив занял 5-е место, в то же время только по голосованию зрителей – 2-е место.

После взлета на Евровидении песня SHUM стала завоевывать мировые чарты.