"Ему нет 60 лет": жена Павлика объяснила, как и почему его выпустили из Украины

На днях супруга Виктора Павлика вернулась из Израиля, где два месяца гостила у сестры. Она приехала не в Украину, а в Германию, там ее встретил муж. Как и почему его выпустили из страны, читайте дальше.

Как известно, военное положение в Украине продлили до 23 августа, а петиция об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста за границу президенту Зеленскому не понравилась. Так что инстаграм-аудитория Екатерины Репьяховой удивилась, что Виктор Павлик делает в Германии.

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Как Виктора Павлика выпустили из страны

Народный артист Украины хоть и многодетный отец, но у него только один малолетний сын – Михаил, которому 11 месяцев. Границу призывного возраста певец еще не пересек, сейчас ему 56. Поэтому фоловеры поинтересовались у блогерши: "А как выпустили вашего мужа из Украины, если ему еще нет 60 лет?"

У него завтра концерт в Берлине,

– ответила жена Павлика.

С мужем Катя Репьяхова встретилась в немецком городе Ганновер. Оттуда он отправился на благотворительный концерт в столицу, а с семьей встретится уже в Польше.

Виктор Павлик с женой Екатериной в Германии / Фото из инстаграма блогерши

Виктор Павлик с женой и сыном в Германии / Фото с инстаграма блогерши

Виктор Павлик с сыном и тещей в Германии / Фото с инстаграма блогерши

Напомним, Виктор Павлик – не единственный звездный мужчина призывного возраста, которого выпустили из страны во время войны. В рамках культурной дипломатии за границу выезжают: