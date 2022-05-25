"Ему нет 60 лет": жена Павлика объяснила, как и почему его выпустили из Украины
Источник:инстаграм Екатерины Репьяховой
На днях супруга Виктора Павлика вернулась из Израиля, где два месяца гостила у сестры. Она приехала не в Украину, а в Германию, там ее встретил муж. Как и почему его выпустили из страны, читайте дальше.
Как известно, военное положение в Украине продлили до 23 августа, а петиция об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста за границу президенту Зеленскому не понравилась. Так что инстаграм-аудитория Екатерины Репьяховой удивилась, что Виктор Павлик делает в Германии.
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Как Виктора Павлика выпустили из страны
Народный артист Украины хоть и многодетный отец, но у него только один малолетний сын – Михаил, которому 11 месяцев. Границу призывного возраста певец еще не пересек, сейчас ему 56. Поэтому фоловеры поинтересовались у блогерши: "А как выпустили вашего мужа из Украины, если ему еще нет 60 лет?"
У него завтра концерт в Берлине,
– ответила жена Павлика.
С мужем Катя Репьяхова встретилась в немецком городе Ганновер. Оттуда он отправился на благотворительный концерт в столицу, а с семьей встретится уже в Польше.
Виктор Павлик с женой Екатериной в Германии / Фото из инстаграма блогерши
Виктор Павлик с женой и сыном в Германии / Фото с инстаграма блогерши
Виктор Павлик с сыном и тещей в Германии / Фото с инстаграма блогерши
Напомним, Виктор Павлик – не единственный звездный мужчина призывного возраста, которого выпустили из страны во время войны. В рамках культурной дипломатии за границу выезжают:
- телеведущий Тимур Мирошниченко – на телемарафон Save Ukraine в Варшаве, благотворительные матчи "Динамо" в Польше и Германии. Он считает, что толка в ВСУ из него не будет, ведь он ни разу не стрелял;
- певец MELOVIN, который сейчас с командой в Германии. Остаться там он не может и не планирует, ведь ему больно за родителей в Украине и мешает "синдром уцелевшего";
- экс-гастролер Иван Дорн тоже выступает за границей, потому что он "воин на сцене, там он боеспособен".