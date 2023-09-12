Жена Скичка впервые за время войны приехала в Киев и призналась, вернется ли за границу

12 сентября 2023, 12:48
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Елизавета Юрушева

Жена бывшего главы Черкасской ОГА Александра Скичка перед 24 февраля 2022 года выехала с детьми за границу. На днях Елизавета Юрушева впервые за время полномасштабной войны приехала в Киев. Блоггершу "накрыли" эмоции от визита Украины.

Вместе с детьми Елизавета живет в Милане. Александр Скичко время от времени тоже посещает родных за границей.

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Жена Скочка приехала в Киев

Юрушева наконец смогла посетить столицу Украины. Блогерша поделилась, что очень рада своему приезду, ведь Киев для нее – это место силы.

По словам Елизавета, у нее такие ощущения, будто она приехала к маме домой.

Мой дорогой Киев. На фото – счастливая я, вернувшаяся домой, к своему месту силы, чтобы разобраться со всеми сомнениями и понять, что не важно где ты, – у тебя есть только один дом, который ты любишь всем сердцем,
– написала Юрушева.


Елизавета Юрушева в Киеве / Фото с ее инстаграммы

Блогерша убеждена, что Киев ее всегда наполняет и направляет. Здесь ее сердце всегда бьется сильнее, а интуиция набирает новые обороты.

Остается ли Юрущева в Украине

Елизавета приехала в Украину всего на несколько дней. Она призналась, что ей жалко, ведь надо покидать Киев и снова ехать за границу.

"К сожалению, мне скоро снова пора покидать тебя, мой родной дом, но я рада каждому моменту здесь, каждой встрече. К сожалению, не смогла увидеть всех, кого хотела, но должна ехать к детям", – ответила жена Скичка.

Когда Елизавета Юрушева уехала из Украины

  • Когда началась война, Александр Скичко был губернатором Черкасской области. Его беременная жена по просьбам родственников уехала за границу за неделю до нападения России.
  • Елизавета поначалу уехала в Австрию. Там она родила дочь, которую назвали Анной. Со временем семья переехала в Италию, где осела. Юрушева поступила в университет на дизайнера.
  • Александр Скичко также иногда выезжает за границу во время полномасштабной войны. По словам жены, эксочельщик ОГА время от времени посещает семью. Он может выезжать из Украины, ведь отец троих детей.

Автор: Марія Бондар