Жена Скичка впервые за время войны приехала в Киев и призналась, вернется ли за границу

Жена бывшего главы Черкасской ОГА Александра Скичка перед 24 февраля 2022 года выехала с детьми за границу. На днях Елизавета Юрушева впервые за время полномасштабной войны приехала в Киев. Блоггершу "накрыли" эмоции от визита Украины.

Вместе с детьми Елизавета живет в Милане. Александр Скичко время от времени тоже посещает родных за границей.

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Жена Скочка приехала в Киев

Юрушева наконец смогла посетить столицу Украины. Блогерша поделилась, что очень рада своему приезду, ведь Киев для нее – это место силы.

По словам Елизавета, у нее такие ощущения, будто она приехала к маме домой.

Мой дорогой Киев. На фото – счастливая я, вернувшаяся домой, к своему месту силы, чтобы разобраться со всеми сомнениями и понять, что не важно где ты, – у тебя есть только один дом, который ты любишь всем сердцем,

– написала Юрушева.



Елизавета Юрушева в Киеве / Фото с ее инстаграммы

Блогерша убеждена, что Киев ее всегда наполняет и направляет. Здесь ее сердце всегда бьется сильнее, а интуиция набирает новые обороты.

Остается ли Юрущева в Украине

Елизавета приехала в Украину всего на несколько дней. Она призналась, что ей жалко, ведь надо покидать Киев и снова ехать за границу.

"К сожалению, мне скоро снова пора покидать тебя, мой родной дом, но я рада каждому моменту здесь, каждой встрече. К сожалению, не смогла увидеть всех, кого хотела, но должна ехать к детям", – ответила жена Скичка.

Когда Елизавета Юрушева уехала из Украины