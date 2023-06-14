Сама же Елизавета Юрушева вместе с детьми во время войны живет в Милане, где учится на дизайнера. В новой стране бизнес-леди решилась овладеть новой профессией.

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Выехал ли Александр Скичко за границу

В инстаграмме Елизавета часто делится семейными фотографиями. Иногда она показывает, как проводит время с любимыми и детьми в Милане. Поэтому подписчики интересуются, как Александр выехал из Украины во время войны и вернется ли он домой. В инстаграм-сториз женщина честно ответила на вопрос и призналась, что Скичко не выезжал из Украины, остается дома, но иногда приезжает к семье. Он может свободно пересекать границу, поскольку является отцом троих детей.

Он не выехал. Он к нам приезжает иногда. У нас трое детей,

– написала Елизавета.



Жена Скочка ответила, как он уезжает за границу / Скриншот инстаграмм-сториз Юрушевой

Мужчины, которые во время войны уехали за границу