Сама же Елизавета Юрушева вместе с детьми во время войны живет в Милане, где учится на дизайнера. В новой стране бизнес-леди решилась овладеть новой профессией.
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Выехал ли Александр Скичко за границу
В инстаграмме Елизавета часто делится семейными фотографиями. Иногда она показывает, как проводит время с любимыми и детьми в Милане. Поэтому подписчики интересуются, как Александр выехал из Украины во время войны и вернется ли он домой. В инстаграм-сториз женщина честно ответила на вопрос и призналась, что Скичко не выезжал из Украины, остается дома, но иногда приезжает к семье. Он может свободно пересекать границу, поскольку является отцом троих детей.
Он не выехал. Он к нам приезжает иногда. У нас трое детей,
– написала Елизавета.
Жена Скочка ответила, как он уезжает за границу / Скриншот инстаграмм-сториз Юрушевой
Мужчины, которые во время войны уехали за границу
- В конце мая фото из США публиковал пилот и главный герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк. Он вместе с женой Дашей Хлыстун побывал на Ниагарском водопаде.
- Хореографа Влада Яму неоднократно осуждали за то, что во время войны в Украине он отсиживается в США, развлекается на вечеринках.
- Рэпер Потап также не раз попадал под критику. Он редко бывает в Украине, в большинстве своем путешествует по миру, якобы собирая средства на помощь ВСУ.