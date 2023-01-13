Дочь украинского мультимиллионера Леонида Юрушева, управляющая 5-звездными гостиницами Fairmont Grand Hotel Kyiv и "Ривьера", призналась, что студенткой стала случайно. Она сидела в кафе напротив престижного института моды и дизайна Marangoni и вспомнила, что 18-летней хотела поступить туда на обучение. Елизавета Юрушева решила, что не стоит предавать свои мечты и подала документы в 35.

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Жена Скичко – студентка частного университета в Милане

С 23 января у меня начинается обучение на фэшн-дизайнера. Не могла даже представить, что стану еще раз студенткой, а тем более что буду изучать индустрию моды. Посмотрим, что из этого выйдет – журналист, экономист и мать троих детей идет покорять fashion-мир,

– сообщила Елизавета Юрушева.

"Возможно, у меня ничего не получится и вообще нет таланта", – высказалась бизнес-леди, но пообещала попробовать ради девочки, которая скупала все книги о моде и знала все коллекции известных дизайнеров. Так она будет разбавлять свои "мамские будни" в Милане, потому что отказалась от всех предложений по работе.

"Я перешла в единый статус "мать" и вообще забыла о своих желаниях, амбициях, мечтах. 24/7 с тремя детьми было для меня что-то новое, потому что до этого два моих декрета длились ровно 2 недели", – добавила жена Скичко.

Елизавета Юрушева стала студенткой / Фото с инстаграма жены Скичко

Интересно, в комментариях Елизавету Юрушеву лаконично поддержала украинская дизайнер Катя Сильченко, которой принадлежит бренд женской одежды the COAT. Она часто одевает первую леди Украины Елену Зеленскую, а на пост подруги отреагировала эмодзи с "влюбленными" глазами.

К слову, это не первое изменение, на которое решилась Елизавета Юрушева во время полномасштабной войны. Только в 35 лет она отказалась от русского языка и перешла на украинский. Это произошло после отдыха в Турции, где она "оказалась рядом с этой мерзкой нацией". Бизнес-леди решила, что не хочет иметь ничего общего с россиянами, поэтому взялась "подтягивать" украинский.