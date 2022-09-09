96 выстрелов за каждый год жизни: каким был салют в честь королевы Елизаветы II

9 сентября в Лондоне прозвучал салют в честь жизни королевы Елизаветы II. Ее Величество отошло в вечность в возрасте 96 лет – именно такое количество выстрелов было выпущено из лондонского Тауэра.

Великобритания в трауре за королевой Елизаветой II. В стране начались процессии с чествования памяти Ее Величества.

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Одним из них стал салют в честь жизни королевы Елизаветы II, состоявший из 96 выстрелов. Они прозвучали в 13:00 по лондонскому времени в Гайд-парке и лондонском Тауэре. Каждый выстрел символизировал год жизни монарха.

Перед вооруженным салютом для Ее Величества в лондонском Тауэре раздался колокол Королевской часовни Святого Петра.

Также вооруженные салюты прошли по всей Великобритании и на море. Таким образом отдали честь королеве, которая правила страной 70 лет.

Вечером 9 сентября в соборе Святого Павла состоится служба памяти королевы. Люди выстроились в очередь, чтобы попасть на нее.

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