Последнее путешествие королевы: гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал
Источник:BBC
Покойная королева Елизавета II отправилась в последнее путешествие. Гроб с телом Ее Величества покинул Балморал и отправился в Эдинбург.
Британская королева Елизавета II мирно скончалась 8 сентября в одном из своих любимых замков – Балморал. Тело Ее Величества должно возвратиться в Лондон. Так что в Шотландии прощаются с королевой.
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Гроб с телом королевы покинул Балморал
Гроб с телом Елизаветы II находился в Бальном зале Балморала, но уже 11 сентября уехал из замка. Катафалк медленно едет по улицам, чтобы позволить британцам попрощаться с королевой. Елизавету II сопровождает единственная дочь принцесса Анна с мужем, уезжающим на государственном Bentley.
Дубовый гроб Елизаветы II задрапирован королевским штандартом и увенчан Имперской государственной короной. Сверху на гробу лежит белый венок, сплетенный из цветов из поместья Балморал. Там любимые цветы королевы – георгины, душистый горошек.
Гроб с телом королевы уехал из замка / Фото из твиттера королевской семьи
Гроб с телом Елизаветы II везли на Баллатер, где люди выстроились на дороге и бросали цветы на катафалк.
Катафалк должен ехать шесть часов и приехать сегодня в Эдинбург. Во вторник, 13 сентября утром, гроб отправится в аэропорт Эдинбург – оттуда в Лондон, также в сопровождении принцессы Анны. Во вторник в 20:00 планируется, что гроб прибудет в Букингемский дворец, где его встретит король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
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- По прибытии в Лондон гроб с телом королевы Елизаветы II будет лежать в Вестминстер-холле в течение четырех дней. Так британцы смогут отдать ей последнее уважение.
- 19 сентября, в понедельник, состоится панихида по Елизавете II в Вестминстерском аббатстве. Похоронят королеву в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там же похоронили ее мужа принца Филиппа в 2021 году.
- Король Чарльз III подписал указ, в котором объявил день похорон Елизаветы II – выходным.