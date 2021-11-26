Елизавета II сообщила, что чувствует себя лучше и уже готовится к Рождеству
Источник:Mirror
Британская королева Елизавета II поделилась, что чувствует себя намного лучше после недель отдыха. Она начала подготовку к праздникам.
После тревожных новостей о состоянии здоровья королевы Елизаветы II появились новости о ее самочувствии. Ее Величество якобы сообщила родным, что чувствует себя гораздо лучше.
Интересно Наслаждение для глаз королевы: в Виндзорском замке зажглась 7-метровая елка
Елизавета II хорошо себя чувствует и готовится к Рождеству
Королева 17 декабря хочет отправиться в Норфолк. Правда, скорее всего, она нарушит традицию и не будет ехать поездом, а полетит вертолетом. Она хочет отпраздновать Рождество вместе со всей семьей в Сандрингемском дворце.
Королева сообщила всем, что в последнее время чувствует себя гораздо лучше и очень ждет, когда примет всех на Рождество. Как и другие семьи, это будет первый раз, когда Ее Величество сможет собраться со своей большой семьей после того, как была одинока из-за пандемии коронавируса,
– пишут источники.
Остается неизвестным, запишет ли Елизавета II рождественское приветствие.
Улучшенное самочувствие Ее Величества подтверждает и то, что она уже несколько раз выходила на публику:
- 24 ноября Елизавета II предстала на рабочей встрече с главой Банка Англии. Для аудиенции она надела темное платье.
- В прошлый раз она виделась с генералом сэром Ником Картером в цветочном платье. Перед этим она была на отдыхе, которого придерживалась по совету врачей.
- 21 ноября Ее Величество посетила двойные крестины правнуков – сыновей принцессы Евгении и Зары Тиндолл. Церемония, которая была секретной, прошла в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке.