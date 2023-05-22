Замысел или совпадение: королева Елизавета II носила платье, похожее на свадебный наряд ее невестки Камиллы

Отношения между Камиллой и ее свекровью-королевой иногда были напряженными. Однако выяснилось, что в своем гардеробе Елизавета II имела наряд, очень похожый на свадебное платье невестки Камиллы. Совпадение это или так задумывалось – неизвестно.

Напомним, что после коронации Камилла официально стала королевой. Приставку "консорт", которую ей предоставила с титулом покойная королева Елизавета, убрали.

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Елизавета носила платье, похожее на свадебный наряд Камиллы.

У Камиллы в день ее свадьбы с Чарльзом было невероятное платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой от Робинсона Валентайна.

Она также имела необычную шляпу, которую тоже создал Филипп Трейси. Его создали в виде золотого венка с колосьями пшеницы. Образ Камиллы дополняли серьги-клипсы в виде лепестков.



Камилла с Чарльзом в день своей свадьбы в 2005 году / Фото Instagram / @royal.addicted

Через несколько лет в похожем наряде королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филлипом присутствовала на свадьбе своего внука Питера Филипса, который женился на канадке Отем Келли в часовне Святого Георгия 17 мая 2008 года в Виндзоре.

Напомним, что Питер – сын дочери королевы, принцессы Анны. Известно, что мужчина расстался с Отемом после 12 лет брака.



Елизавета II на свадьбе внука в 2008 году / Фото из открытых источников

Недавно король Чарльз и королева Камилла были коронованы на службе в Вестминстерском аббатстве. Для этого события Камилла имела две мантии – одну надела по прибытии, а другую – уже во время выхода.

Интересно, что первую мантию сшили для Елизаветы II на ее коронацию, состоявшуюся 70 лет назад. А во время коронации на Камиллу одели историческую корону королевы Марии, к которой добавили бриллианты, принадлежавшие покойной Елизавете

Кроме того, Камилла довольно часто одевает украшения Елизаветы II на официальные мероприятия. Впервые она одела сапфировую тиару покойной королевы на первый государственный прием во время правления Чарльза III в ноябре 2022 года. А в марте во время публичного выхода в Лондоне королева-консорт дополнила свой образ. брошью с 18 бриллиантами и огромным сапфиром, принадлежавшим королеве Елизавете II.