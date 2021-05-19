Фотографиями с очередного выхода жена президента Зеленского поделилась на личной странице. Она рассказала, что вместе с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарской Конфедерации и МОН подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью реализации коммуникационной кампании здорового питания.

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Образ Елены Зеленской

Для важной деловой встречи Елена Зеленская выбрала подходящий сдержанный, но стильный аутфит. Она предстала в голубой рубашке без воротничка, которую соединила с темно-синим элегантным жакетом и брюками.

Look первой леди дополняли лаконичные золотые серьги. Изюминкой аутфита стала изящная прическа жены президента – она собрала волосы в аккуратный пучок сзади и выпустила прядь вперед.

На лице Елена Зеленская сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы пудровой помадой.

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Стильные образы Елены Зеленской