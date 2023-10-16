В трендовом брючном костюме: Елена Зеленская очаровала деловым образом на рабочей встрече

На днях Елена Зеленская приняла участие в мероприятии "На пути к преодолению гендерного разрыва в оплате труда". На событие первая леди надела брючный костюм в трендовом графитовом оттенке.

Во время выступления Елена Зеленская заявила о намерениях Украины добиться гендерного равенства. В частности, на рынке труда. По словам первой леди, согласно правительственной стратегии план до 2030 года сократить разницу в оплате труда с нынешних 18,6% до 13,6%.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди посетила событие в стильном брючном костюме в сером оттенке, который состоял из классического жакета и брюк. Дополнением к аутфиту стала черная рубашка.

Елене Зеленской также сделали прическу с элегантными локонами и стильным пробором. Макияж гармонично подчеркнул естественную красоту первой леди. Кроме того, супруга президента украсила свой аутфит изысканными золотыми серьгами.

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Елена Зеленская в брючных костюмах