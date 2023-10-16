Во время выступления Елена Зеленская заявила о намерениях Украины добиться гендерного равенства. В частности, на рынке труда. По словам первой леди, согласно правительственной стратегии план до 2030 года сократить разницу в оплате труда с нынешних 18,6% до 13,6%.
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Образ Елены Зеленской
Первая леди посетила событие в стильном брючном костюме в сером оттенке, который состоял из классического жакета и брюк. Дополнением к аутфиту стала черная рубашка.
Елене Зеленской также сделали прическу с элегантными локонами и стильным пробором. Макияж гармонично подчеркнул естественную красоту первой леди. Кроме того, супруга президента украсила свой аутфит изысканными золотыми серьгами.
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Елена Зеленская в брючных костюмах
- Для визита в канадский парламент первая леди Украины подобрала стильный образ. На рабочей встрече она предстала в черном брючном костюме отечественного бренда GASANOVA. В ее ансамбле был классический пиджак, украшенный двумя темно-серыми полосами, черные широкие брюки и каблуки в тон. Дополнением к образу стали изысканные украшения.
- На официальный визит в Белый дом Елена Зеленская одела брючный костюм молочного цвета. Ансамбль, состоящий из брюк прямого кроя и приталенного жакета с накладными карманами и воротником-стойкой, продемонстрировал ее изысканный стиль. Золотая брошь в форме карты Украины идеально дополнила наряд первой леди.
- Для визита в Нью-Йорк жена президента избрала брючный костюм-тройку серого цвета. Стильный пиджак, жилет и модные брюки-палацо красиво подчеркивали изящную фигуру Елены Зеленской. Примечательно, что первая леди дополнила свой наряд символической брошью в виде известного бородянского петуха, олицетворяющего несокрушимую силу и стойкость украинского народа.