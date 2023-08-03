В кедах и брюках цвета хаки: Елена Зеленская встретилась с супругами украинских дипломатов

3 августа 2023, 18:48
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Елена Зеленская

Елена Зеленская 3 августа встретилась с супругами украинских дипломатов, чтобы обсудить, как они могут приобщиться к культурным и гуманитарным проектам. Для события первая леди выбрала стильный кэжуал-look.

Первая леди вместе с мужем посетила ежегодную Конференцию послов Украины. Владимир Зеленский выступил там, а затем встретился с венгерской общиной в Закарпатье.

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На конференции также было 28 супругов украинских дипломатов со всего мира. По словам Зеленской, они вместе посетили несколько заведений в Ужгороде:

  • волонтерский хаб "Совиное гнездо",
  • роддом, где рожают переселенцы,
  • а также детский центр "Ковчег мира".


Зеленская встретилась с супругами дипломатов / Фото с ее инстаграммы

Знакомство с людьми, помогающими и спасающими, вдохновляет как ничто другое. Ведь деятельность центра базируется на духовных принципах: воспитание и содействие развитию здоровых ценностей в повседневной жизни,
– считает Зеленская.

Для встречи с супругами украинских дипломатов первая леди выбрала стильный кэжуал-look. Она надела широкие брюки цвета хаки, молочную блузку и черно-белые кеды. Свой образ Зеленская дополнила ремнем в тон верха и серьгами.


Образ Елены Зеленской / Фото с ее инстаграммы

Предыдущие образы Зеленской: коротко

  • Для рабочей встречи в Киеве В начале августа первая леди подобрала серо-мятный костюм от украинского бренда Gasanova. К нему она добавила тонкий поясок на талию в тон и изысканную брошь.
  • Первая леди Украины в июле также приезжала с визитом в Винницу, где посетила мемориал памяти жертв российских обстрелов города. Для рабочего выезда она выбрала классический черный брючный костюм, соединившийся с бежевой блузой.
  • Зеленская сопровождала мужа на встрече с президентом Южной Кореи. Она надела костюм пурпурного цвета с юбкой меди и жакетом.
Автор: Марія Бондар