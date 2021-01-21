Первая леди Украины Елена Зеленская вернулась к делам после зимних праздников. Она встретилась с представителями ЮНИСЕФ, организации, защищающей права детей. Попутно супруга президента продемонстрировала безупречный образ.

После отдыха во время зимних праздников первая леди Украины Елена Зеленская на днях вернулась к работе. Она показала новые фото с недавней деловой встречи на официальной странице в инстаграме.

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Супруга президента встретилась с представителями организации ЮНИСЕФ, которая защищает и продвигает права детей. Елена Зеленская рассказала, что для нее было важно заручиться поддержкой организации в реализации проектов в сфере питания и равенства прав детей.

Я уверена, что сотрудничество, построенное на общих принципах и ради одной цели – всегда продуктивно. Поэтому в этом году жду крупные совместные проектные сдвиги,

– поделилась Елена Зеленская.



Елена Зеленская и представители ЮНИСЕФ / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

Во время различных мероприятий и деловых встреч большое внимание также привлекает образ первой леди Украины. На этот раз Елена Зеленская выбрала идеальное сочетание цветов. Она надела черный низ и стильную блузку молочного цвета, что добавила аутфиту нежности и элегантности. Сверху супруга президента надела стильный серый пиджак с клетчатым принтом.



Елена Зеленская и представители ЮНИСЕФ / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская сделала лаконичную прическу, уложив волосы легкими волнами и распустив их. Безупречный look первой леди завершил красивый макияж. Она подчеркнула глаза тенями и тушью. Также супруга президента надела черную защитную маску.



Елена Зеленская и представители ЮНИСЕФ / Фото из инстаграма Елены Зеленской