Елена Зеленская встретилась с Камиллой и королевами в Букингемском дворце: первые фото

На днях Елена Зеленская прибыла в Великобританию с официальным визитом. Она встретилась не только с премьером Риши Сунаком и его супругой, но и с королевами. Жена Чарльза III пригласила ее в Букингемский дворец.

Во вторник, 29 ноября, королева-консорт Камилла устроила встречу в Букингеме после того, как на прошлой неделе там состоялся первый государственный прием по смерти Елизаветы II. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании "16 дней активности ООН против гендерного насилия". В Букингемский дворец, кроме королевских персон, была приглашена первая леди Украины Елена Зеленская.

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Елена Зеленская встретилась с Камиллой в Букингеме

На приеме Камилла присутствовало около 300 гостей – активистов, политиков, представителей селебрити. Среди VIP-персон – королева Бельгии Матильда, королева Иордании Рания, кронпринцесса Дании Мэри, графиня Уэссекская Софи, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и первая леди Украины Елена Зеленская.

Камилла угощала гостей напитками в картинной галерее Букингема и произнесла первую великую речь в статусе королевы-консорт. Важно, что тема домашнего насилия одна из ключевых в ее королевской кампании.

Сегодня мы объединяемся, чтобы противостоять тому, что справедливо называют глобальной пандемией насилия в отношении женщин,

– заявила жена короля Чарльза ІІІ.

Елена Зеленская появилась в Букингемском дворце, чтобы рассказать о сексуальном насилии в условиях войны – изнасиловании женщин и девушек русскими солдатами. Судя по фото, опубликованным в твиттере королевской корреспондентом Кэти Николл, первой леди Украины Камилла уделила особое внимание.

Елена Зеленская на приеме в Букингемском дворце / Фото из инстаграма королевской семьи

Елена Зеленская на приеме в Букингемском дворце / Фото с твиттера Кэти Николл

Елена Зеленская с королевой-консорт Камиллой / Фото из твиттера Кэти Николл