В трендовых штанах палаццо: Елена Зеленская очаровала стильным образом в Нидерландах

22 августа 2023, 18:30
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Елена Зеленская

На днях Елена Зеленская побывала в Нидерландах. Там она посетила больницу для онкобольных детей. Для рабочего визита первая леди Украины подобрала костюм в шоколадном оттенке с трендовыми брюками палаццо.

Известно, что поездка состоялась в рамках проекта эвакуации онкобольных детей из Украины. Во время встречи Елена Зеленская обсудила вопросы помощи Изюмской больнице, которая пострадала от полномасштабного вторжения России в Украину.

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Елена Зеленская посетила больницу в Нидерландах

Супруга президента Украины побывала в клинике Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, которая принимает на лечение украинских детей-онкопациентов. Во время встречи официальным меморандумом удалось закрепить сотрудничестве между клиникой и Западноукраинским специализированным детским медицинским центром. Кроме того, первая леди провела удачные переговоры с руководством компании – производителя медицинского оборудования Royal Philips по поводу техники для Изюмской больницы.

Образ Елены Зеленской

Для визита в детский госпиталь первая леди подобрала брючный костюм приятного шоколадного оттенка. Этот стильный аутфит, состоящий из изящного удлиненного жакета и модных брюк палаццо, она соединила с бежевыми каблуками-лодочками, молочной блузой и серьгами.

Волосы Елены Зеленской были хорошо выровнены и вложены, а довершением образа стал легкий макияж с нюдовой помадой.

Для просмотра фото листайте направо:

Образы первой леди для зарубежных визитов

  • На днях Президент и первая леди пообщались с королевой Дании Маргрете II, а также с принцем Фредериком и принцессой Мэри. Для важной встречи Елена Зеленская выбрала наряд дизайнера Елены Ревы (украинский бренд elenareva). Она предстала в черной прямой юбке длины меди и белом жакете-кимоно с вышивкой в виде ириса. Первая леди дополнила образ аксессуарами от Gunia Project и черными туфлями на каблуке.
  • На встречу с кронпринцессой Мэри и волонтерами Елена Зеленская надела изысканный брючный костюм молочного цвета и дополнила его горчичными туфлями, брошью и серьгами.
  • Ранее первая леди сопровождала мужа на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. На мероприятие она надела изысканный синий костюм от известного украинского бренда A.M.G. В довершение своего образа она добавила изящную брошь в форме колоска и обула замшевые каблуки оливкового цвета. Из аксессуаров первая леди также выбрала лаконичные серьги-кольца.

Автор: Софія Хомишин