В стильном костюме в молочном оттенке: Елена Зеленская провела рабочую встречу в Киеве

На днях Елена Зеленская встретилась с региональным директором ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Реджиной Де Доминицис. Для рабочей встречи в Киеве первая леди Украины подобрала нежный и одновременно элегантный костюм.

Мероприятие прошло в рамках открытия нового координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми. Кроме этого, благодаря детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), откликнувшемуся на запрос фонда Елены Зеленской из Минздрава, Украине было передано 20 скорых с самым современным оборудованием для помощи новорожденным и мамам.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди подобрала стильный удлиненный пиджак с брюками в молочном оттенке. Аутфит выглядел интересно благодаря пуговицам и крою верха. Кроме того, пояс, подобранный в тон к костюму, делал хороший акцент на талии первой леди. К своему наряду Елена Зеленская также добавила каблуки-лодочки и серьги.

Волосы жены президента Украины были аккуратно выровнены. К тому же она, как обычно, сделала легкий макияж с нюдовой помадой на губах.

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