В пиджаке с акцентным воротником: Зеленская покорила образом во время встречи с первой леди Польши
Источник:Елена Зеленская
Недавно Елена Зеленская провела важную онлайн-встречу с первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой. Во время разговора супруга президента Украины выглядела элегантно, надев модный пиджак с эффектным черным воротником.
В центре дискуссии было возможное внедрение в Польше учебных программ, направленных на подготовку будущих усыновителей, родителей-воспитателей, опекунов, попечителей и патронатных воспитателей. К тому же обе первые леди подробно ознакомились с итогами третьего саммита первых леди и джентльменов, состоявшегося в Киеве в сентябре.
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Образ Елены Зеленской
Первая леди Украины надела стильный деловой пиджак серого цвета с изящным черным воротником. Демонстрируя изысканный вкус, она также подобрала пару серебряно-золотых сережек. Кроме того, Елена Зеленская уложила волосы в элегантные легкие локоны и сделала чудесный макияж.
Недавние аутфиты первой леди
- На встречу с представителями Google Елена Зеленская надела атласную рубашку темного цвета хаки в сочетании с черным классическим пиджаком. Чтобы добавить нотки элегантности, Зеленская дополнила свой изысканный образ серебряными серьгами-кольцами.
- Первая леди пришла на мероприятие "На пути к преодолению гендерного разрыва в оплате труда" в изысканном сером брючном костюме. Наряд, состоящий из пиджака и брюк в графитовом оттенке, был со вкусом дополнен черной рубашкой.
- В конце сентября Елена и Владимир Зеленские посетили Канаду с рабочим визитом. В парламент первая леди пришла в черном брючном костюме от украинского бренда GASANOVA. Ее стильный наряд дополнили черные лодочки и минималистичные украшения.