Президент и первая леди Украины, вероятно, одна из самых обсуждаемых пар в стране. В результате полномасштабного вторжения России и обязанностей Владимира Зеленского, звездные супруги не так часто встречаются. В то же время, их совместные выходы каждый раз бурно обсуждают в сети.