В тиктоке такие ролики часто собирают немало лайков, комментариев и сохранений. Так, 24 Канал собрал самые милые видео Зе и первой леди. Ролики со встреч, интервью и совместных поездок Владимира и Елены – смотрите дальше.
К теме "Пример для всех": Владимир Зеленский восхищал сеть поцелуем с женой – чувственное видео
Самые милые видео Владимира и Елены Зеленских
Обычно пользователям очень нравятся такие видео, поэтому они оставляют немало приятных комментариев о звездной паре.
- "Первый президент, который так ведет за собой и обожает первую леди";
- "Какие они классные. На них хочется смотреть вечно. Я счастлива, что именно у нас в Украине такой президент";
- "Как он тает перед ней. Супер. Такие замечательные";
- "Какие же они крутые";
- "Это пример порядочной семьи";
- "Лучшая пара Украины, кто не согласен, тот согласен".
История любви Владимира и Елены Зеленских: что известно
- Владимир и Елена оба родом из Кривого Рога, где учились в параллельных классах. В гимназии не очень дружили, однако со временем благодаря общему знакомому у них завязались романтические отношения.
- Впоследствии они были не только парой, но и коллегами — Зеленская писала тексты для выступлений команды любимого еще со времен КВН. Позже она стала одним из авторов "Квартала 95", время от времени появляясь на сцене, когда это было нужно.
- Пара поженилась 6 сентября 2003 года. В следующем году у них родилась дочь Александра, а в 2013 году – сын Кирилл.
- Девушка учится в одном из университетов Украины на юридическом факультете, а Кирилл с удовольствием прокладывает свой путь в школьной жизни.
- Ранее Елена рассказывала, что ее сын заинтересовался разным оружием и военными тонкостями из-за войны в Украине.
- Известно, что президент не живет вместе с детьми и любимой, но иногда им удается встретиться.