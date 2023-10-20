В Киев на днях прибыли представители Google – вице-президент по вопросам взаимодействия с органами власти Аннетте Кробер-Риль и вице-президент по Центральной и Восточной Европе Патрик Ворнкинг. Они встретились с первой леди Еленой Зеленской.

К слову Это самая красивая первая леди, которая когда-либо была в Украине – Полякова высказалась о Зеленской

Первая леди встретилась с представителями Google

Елена Зеленская, прежде всего, поблагодарила за поддержку Украины, ведь компания была одной из первых, что применила санкции против России и приостановила там рекламу. В то же время, остались вопросы, открытые для обсуждения.

Супруга президента напомнила о некорректных изображениях территории Украины приложением Google Maps. Например, когда некоторые страны Крым показывают как часть России или спорную территорию. Но карта Украины должна отображаться в соответствии с границами 1991 года, из какого уголка мира не запросили бы.



Встреча с представителями Google / Фото с инстаграма первой леди

Также первая леди обратила внимание на украинские рекомендации на YouTube и дерусификацию поиска. Она предложила новые идеи для сотрудничества по ментальному здоровью, украинских культурных памятников в сервисе Google Arts & Culture.

Google известна тем, что всегда ищет новые способы использования технологий для положительного влияния на мир. Готовы найти эти способы вместе,

– подытожила Елена Зеленская.

Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google: видео

Образ первой леди

На встречу с представителями компании Елена Зеленская надела атласную рубашку темного оттенка хаки и черный классический жакет. Она дополнила образ серебряными массивными серьгами-кольцами.

Первая леди вложила волосы в привычную прическу и сделала повседневный макияж.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди