В центре дискуссии было возможное внедрение в Польше учебных программ, направленных на подготовку будущих усыновителей, родителей-воспитателей, опекунов, попечителей и патронатных воспитателей. К тому же обе первые леди подробно ознакомились с итогами третьего саммита первых леди и джентльменов, состоявшегося в Киеве в сентябре.

Не упустите "На них хочется смотреть вечно": самые милые видео Елены и Владимира Зеленских

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины надела стильный деловой пиджак серого цвета с изящным черным воротником. Демонстрируя изысканный вкус, она также подобрала пару серебряно-золотых сережек. Кроме того, Елена Зеленская уложила волосы в элегантные легкие локоны и сделала чудесный макияж.

Недавние аутфиты первой леди