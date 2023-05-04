Вся в черном: Елена Зеленская прилетела в Лондон на коронацию Чарльза III

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон, где 6 мая состоится коронация Чарльза ІІІ. Ее заметили на Даунг-стрит, где она встретилась с женой премьер-министра Риши Сунака дизайнером Акшатой Мурти.

На коронацию Чарльза ІІІ пригласили лидеров со всего мира, кроме Путина, Лукашенко и еще пять стран. Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал свое участие в исторической церемонии и находится с визитом в Нидерландах. В то время как появление Елены Зеленской в Лондоне вполне ожидаемо и прогнозируемо.

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Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Чарльза III

На Даунг-стрит первая леди Украины появилась в монохромном образе – вся в черном. На ней прямые брюки со стрелками, пиджак на пуговицах и блузка с галстуком-завязкой. Этот ансамбль Елена Зеленская довершила туфлями на шпильках и золотыми серьгами.

Первая леди Украины посетила Даунинг-стрит, 10 по приглашению супруги Премьер-министра Великобритании Акшаты Мурти, которая встретила Зеленскую тепло. Они обменялись улыбками, поцелуями, позировали для фотографов, а затем Акшата Мурти пригласила Зеленскую в свою резиденцию. Позже к встрече также присоединился и сам Премьер-министр Риши Сунак.

Елена Зеленская посетила Даунинг-стрит, 10: видео

Во время встречи жена Владимира Зеленского передала Акшате Мурти приглашение на третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве и будет посвящен теме ментального здоровья. Елена Зеленская отметила, что это событие усиливает роль первых леди и мягкой силы в мире для улучшения жизни разных стран и народов.

Мы учим ваших военных, но на самом деле это вы учите нас. Мы учимся у Украины и украинцев, как быть такими сильными и устойчивыми,

– сказала Акшата Мурти.

Первая леди поблагодарила Великобританию за поддержку

Во время визита Елена Зеленская поблагодарила Великобританию за поддержку Украины. В частности, поблагодарила за организацию Евровидения совместно с украинскими партнерами.

Невозможность проведения страной-победителем этого конкурса должна стать еще одним напоминанием мира о захватнической войне России против Украины,

– подчеркнула она.

Также первая леди Украины отметила еще одно важное событие, а именно Конференцию по восстановлению нашего государства, которая состоится в Лондоне в июне. Она выразила уверенность, что эта Конференция "в значительной степени ускорит практическую реализацию мер по восстановлению Украины".

На фоне весомости предоставления военной помощи не менее важен вопрос помощи гражданскому населению. Восстановление больниц, школ. Лечение раненых. Оказание психологической поддержки,

– сказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская посетила одну из крупнейших библиотек мира

После встречи на Даунинг-стрит Елена Зеленская и Акшата Мурти вместе посетили Британскую библиотеку, которая является одной из самых больших библиотек мира и, в частности, хранит 100 тысяч экземпляров украинских редких изданий, прессы и документов. Более того, с начала полномасштабного вторжения в этой библиотеке организуются многочисленные мероприятия, посвященные украинской культуре и литературе.

Там первая леди Украины не только ознакомилась с украинской коллекцией, но и вместе с генеральным директором заведения Роли Китингом презентовала "Украинскую книжную полочку". Это проект Елены Зеленской по распространению украинской литературы в библиотеках мира, насчитывающий уже 170 полочек в 37 странах.

По этому случаю Елена Зеленская и Акшата Мурти пообщались с украинскими детьми, а также прочли отрывки из произведений современного украинского писателя Владимира Никитенко на украинском и английском языках.