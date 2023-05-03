В Великобритании готовятся к масштабному событию – торжественной коронации Чарльза III. По источникам в Британии известно, что на мероприятие не пригласили диктатора Владимира Путина и его приспешника Александра Лукашенко.

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Путина не пригласили на коронацию

В общей сложности на коронацию Чарльза III не пригласили 7 стран, поэтому на событие не приедут лидеры России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Приглашение же выслали лидерам тех стран, с которыми в Великобритании полные дипломатические отношения, также это представители стран Содружества и заморских территорий Британии. Также известно, что приглашения получили дипломаты (но не лидеры стран) КНДР и Никарагуа.

Напомним, что о нежелании Британии видеть Россию на важных событиях было ясно еще после смерти Елизаветы II. Путина, российских чиновников, Лукашенко и некоторых других стран не пригласили на прощание с монархиней.

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