В элегантном костюме в полоску: Елена Зеленская посетила лицей в Борисполе
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Елена Зеленская посетила Борисполь. Супруга президента приняла участие в обучении по новым технологиям для работников школьных пищеблоков. Для происшествия она избрала лаконичный образ.
Мероприятие прошло 30 мая в Бориспольском профессиональном лицее в рамках курса для работников школьных пищеблоков. Напомним, что еще до войны Елена Зеленская инициировала реформу школьного питания.
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В курсе приняли участие 21 повар и школьные медсестры. Всего с декабря по май в Борисполе прошли обучение 500 человек из почти 60 учебных заведений. Приехала на встречу и первая леди Елена Зеленская.
Елена Зеленская на западе в Борисполе / Фото с ее инстаграмм-страницы
На западе первая леди появилась в черном брючном костюме в тонкую полоску. Под жакетом у Зеленской была молочно-белая блузка. Елена также дополнила образ черными туфлями, а из украшений надела лаконичные серьги.
Прическа жены президента была классической – распущенные уложенные волосы, а макияж она сделала в естественных оттенках.
Елена Зеленская посетила Борисполь / Фото с ее инстаграмм-страницы
Первая леди подчеркнула, что дети, несмотря на войну, продолжают учиться, поэтому у них должны быть все условия.
Качественное питание – едва ли не главная из них, потому что это оказывает непосредственное влияние на то, как усваиваются знания. Наши дети переживают такие страшные военные испытания, что дать им все лучшее – наш долг,
– подчеркнула Елена Зеленская на мероприятии.
Елена Зеленская на западе в Борисполе / Фото с ее инстаграмм-страницы
Предыдущие образы Елены Зеленской:
- Для поездки в Бородянку Елена Зеленская выбрала сдержанный и деловой наряд. Она надела белую блузку и серый костюм в белые полоски. Он состоял из штанов и приталенного двубортного жакета.
- А недавно первая леди Украины с рабочим визитом была в Республике Корея. Именно в Сеуле она отмечает День вышиванки. Зеленская предстала перед публикой в нежной вышиванке молочного цвета с объемными рукавами, а также классическими брюками черного цвета.
- Кроме того, для одного из выходов в Корее Елена Зеленская выбрала элегантное изумрудное платье, в которой предстала на фото рядом с Борисом Джонсоном
- В мае Елена Зеленская также приняла участие в обсуждении гендерного разрыва в оплате труда. Она предстала в шоколадном костюме и с волнистой укладкой. Образ первой леди дополнил черными туфлями и золотой подвеской.