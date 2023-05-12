Елена Зеленская 11 мая приняла участие в обсуждении Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года. Основным аргументом стало то, что Украина воюет за ценность равенства возможностей, что напрямую касается гендерного равенства.

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Первая леди напомнила, что женщины находятся в армии, волонтерских движениях, эвакуационных миссиях. Это равенство, но только со стороны обязанностей. Поэтому важно восполнить разрыв в оплате труда с мужчинами.

Чтобы наши героические женщины, на всех фронтах, почувствовали равенство не только в обязанностях и ответственности, но и в возможностях и справедливости. Чтобы каждая женщина, спрашивая себя "смогу ли я получать за свою работу справедливое и достойное вознаграждение?"

– всегда могла уверенно ответить себе "конечно, сможешь!"

– подчеркнула Зеленская.



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

"Это обязанность государства не только юридическая, но и моральная – чтобы быть лучшей страной для каждого нашего человека".



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

Образ Елены Зеленской

На встрече супруга президента предстала в стильном и элегантном образе. Она выбрала комплект в коричнево-шоколадном цвете. Это кофточка и свободный брючный костюм.

Образ Елены Зеленской дополнили черные туфли с заостренными носиками и золотую подвеску. Изменилась укладка первой леди: она укоротила волосы и уложила их волнистыми линиями. Дневной макияж с акцентом на глазах стал завершением образа.



Первая леди на встрече / Фото с инстаграма Елены Зеленской

Напомним, на днях супруга президента Елена Зеленская встретилась с Урсулой фон дер Ляен. В то время как президент Еврокомиссии предстала в сине-желтом образе, первая леди выбрала полосатую рубашку и черный деловой костюм.