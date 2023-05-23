Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с лауреаткой Нобелевской премии и иранской правозащитницей Надей Мурад. Она прибыла в Украину по приглашению супруги президента.

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Сначала нобелевскую лауреатку познакомили с Генеральным прокурором Андреем Костиным, рассказавшим статистику военных преступлений и последствия российской агрессии.



Елена Зеленская и Надя Мурад / Фото с инстаграма первой леди

Елена Зеленская и Надя Мурад посетили Бородянку

После первой леди вместе с Надей Мурад посетили героическую Бородянку. Они побывали в детском саду, где жители скрывались от бомбардировок. Также посетили детсад "Сказка", где работники ГСЧС учат малышей минной безопасности.

Надя сама пережила рабство и пытки ИГИЛа. Теперь правозащитница увидела, что пережили и переживают украинцы из-за другого государства-террориста. Надя в очередной раз подчеркнула: должны документировать все российские преступления. Эти показания понадобятся для международного трибунала по осуждению виновных в агрессии против Украины. Бородянка уже получает восстановление. Должна получить и справедливость,

– подчеркнула первая леди.



Елена Зеленская на встрече в Бородянке / Фото с инстаграма первой леди

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что Бородянка восстанавливается по принципу Build Back Better ("Отстроить лучше, чем было"). То есть сейчас по программе United24 выстраивают новые и лучшие объекты.



Елена Зеленская на встрече в Бородянке / Фото с инстаграма первой леди

Образ первой леди

Елена Зеленская для важной встречи выбрала сдержанный и деловой наряд. Она надела белую блузку и серый костюм в белые полоски. Он состоял из штанов и приталенного двубортного жакета.

Первая леди сделала лаконичную укладку, накрутив концы волос и завершила образ серьгами и повседневным макияжем.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди