Украинская певица Alyona Alyona опубликовала рэп-видео "Оплески", в котором выразила мнения о хейтерах. В сообщении она упомянула не только о своих ненавистниках, но и о скандале вокруг хейта защитницы Мариуполя "Пташки".

К слову Александр Положинский показал новое фото с фронта и поздравил волонтеров

Alyona Alyona вступилась за "Пташку"

По словам реперки, всегда найдется тот, кто обесценит твой труд и добро. И этим примером как раз стала Екатерина Полищук.

Элементарный пример – защитницы Мариуполя, вручили награду, за которую она поблагодарила президента. А в комментариях под корреспонденцией появился хейт за эту благодарность. Человек, который был на "Азовстали" и в плену. Это касается людей во всех сферах деятельности и в музыке также,

– поделилась Alyona Alyona.

"Мне казалось, что за всю карьеру я написала достаточно треков для хейтеров, но так складывается, что хейтеры появляются постоянно. И мне всегда есть что им сказать. А еще к хейтерам добавились русские боты, постоянно придумывающие разные аргументы лучше, чем мы. Главное не опускаться до их уровня, всегда смотреть вперед с улыбкой, верить в себя и свою победу", – подчеркнула артистка.

О критике в комментариях также высказывалась Катя Осадчая. Она рассказала, как некоторые пользователи сети переходят границу.

Почему критиковали "Пташку"