Елена Зеленская присоединилась к похоронам королевы Елизаветы II: первые фото

Первую леди Украины Елену Зеленскую пригласили в Лондон на похороны Елизаветы II. Вместе с мировыми лидерами и VIP-гостями она прибыла в Вестминстерское аббатство. Как выглядит супруга президента, смотрите фото дальше.

Перед президентами, премьер-министрами и членами королевской семьи на похороны Елизаветы II приехала Елена Зеленская, передает 24 канал. В Лондоне она представляет Украину от имени Владимира Зеленского, который не покидает страну из-за полномасштабной войны с россией.

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Елена Зеленская на похоронах Елизаветы II

В Вестминстерском аббатстве Елена Зеленская заняла место у прохода, четыре ряда позади президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. Рядом с ней премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Первая леди Украины одета в черное траурное платье, а из аксессуаров выбрала лаконичную шляпку и колье из жемчуга.

Елена Зеленская на похоронах Елизаветы II / Фото PA

Похороны Елизаветы II: онлайн-трансляция

: "Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции россии. Британия является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимности".

К слову, в Лондон Елена Зеленская прибыла раньше. В воскресенье, 18 сентября, она отдала честь королю Елизавете II и встретилась с Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской. Интересно, что рядом с первой леди в VIP-зоне Вестминстерского зала присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко и его супруга Инна.