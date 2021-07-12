Одним из главных направлений работы первой леди Украины является безбарьерность. Так, она приняла участие во втором заседании, на котором представила собственный просветительский проект "справочник безбарьерности".

Стоит знать Елена Зеленская в голубой рубашке запустила первый русскоязычный аудиогид в Болгарии

"То и дело я сталкиваюсь с тем, что надо объяснять, что такое безбарьерность. Поэтому в справочнике доступным языком будет предоставлено разъяснение основных принципов безбарьерности, правил коммуникации", – сообщила Елена Зеленская.

Кроме того, "справочник безбарьерности" будет иметь словарь базовых понятий. Иллюстрации к нему создадут талантливые украинские художники. Планируют, что справочник будет доступен в электронном и печатном форматах.

Образ Елены Зеленской

Для второго заседания Совета безбарьерности первая леди выбрала костюм шоколадного цвета. На ней удлиненный пиджак и широкие брюки. Легкости образу добавила базовая молочная футболка с глубоким вырезом и белая обувь.

Елена Зеленская в шоколадном костюме / Фото из инстаграма первой леди

Из аксессуаров Елена Зеленская подобрала золотое колье с массивным плетением и лаконичные серьги, которые гармонично сочетались. Она нанесла легкий макияж с акцентом на глаза и матовой нежно-розовой помадой. Волосы с новым окрашиванием, за которое ее успели раскритиковать в сети, уложила ровно.

На первое заседание Совета безбарьерности Елена Зеленская пришла в бежевом костюме и коричневой блузе. Сдержанный наряд она соединила с черными туфлями на высоком каблуке

Елена Зеленская в шоколадном костюме / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в шоколадном костюме / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в шоколадном костюме / Фото из инстаграма первой леди