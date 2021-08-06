В заметке Елена рассказала, что была поражена тем, как меняется остров, становится безбарьерным и удобным для всех посетителей.

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Первая леди отметила, что нынешние преобразования на острове происходят с учетом пожеланий экспертов и представителей маломобильных групп населения: пожилых людей, лиц с инвалидностью и родителей с маленькими детьми.

"Мы пришли на сам остров и посетили знаковые объекты, которые уже обновляют в соответствии с лучшими стандартами безбарьерности. Из изменений, которые мы сегодня увидели, фактически начинается история новой Хортицы: удобной, комфортной и безбарьерной. Поистине величественным это место силы будет тогда, когда его неисчерпаемая энергия станет доступной для каждого. Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми – постоянно, легко и всюду", – написала Елена под фото.

Образ Елены Зеленской

Для путешествия первая леди выбрала удобный и стильный наряд. Она встретилась с посетителями в черном костюме, состоящем из укороченных брюк и пиджака oversize, который не застегивался. Также Елена надела белую футболку.

Из обуви она выбрала белые кроссовки, которые гармонично дополнили аутфит. Волосы собрала в пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, спадавших на лицо. Макияж первой леди был повседневным, в коричневых оттенках.

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Добавим, жена Владимира Зеленского уже длительное время работает над стратегией безбарьерности. Накануне поездки на Хортицу она встретилась с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко. Они обсудили изменения острова.