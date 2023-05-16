Пока президент Зеленский был в турне по столицам Европы, первая леди Украины прилетела в Азию. В Сеуле Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи, чтобы поблагодарить за поддержку формулы мира и попросить средства ПВО, средства для разминирования территорий и медицинское оборудование.

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Первый визит в Республику Корею. Первая встреча с Президентом страны Юн Сок Йолем. Ценим, что Корея готова защищать международное право вместе с нами,

– прокомментировала Елена Зеленская.

Кроме того, первая леди пригласила Юн Сок Йоля с супругой посетить Украину.

Кстати, с первой леди Южной Кореи Ким Кеон Хи Зеленская тоже встретилась и рассказала о культурных потерях от российского нападения, чтобы в дальнейшем сотрудничать над сохранением украинского достояния от варварства. Пользуясь случаем, она также пригласила ее на третий Саммит первых леди и джентльменов. Он будет посвящен ментальному восстановлению людей.

Образ Елены Зеленской в Республике Корея

Для поездки в Азию первая леди Украины выбрала белоснежный костюм с жакетом-кимоно и прямыми брюками со стрелками. Образ завершили массивная золотая брошь на лацкане и лаконичные серьги-шарики. Волосы Зеленская собрала в стильную прическу с пробором и выпущенной прядью.

Елена Зеленская с президентом Кореи / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская с президентом Кореи / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская в Корее / Фото с телеграма первой леди Украины