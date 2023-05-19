Жена президента Зеленского во время визита в Республику Корею дала несколько интервью корейским журналистам. Ее часто спрашивали о том, какая сейчас жизнь в Украине.
Смотрите также Елена Зеленская расхвалила TVORCHI за выступление во время обстрела: "Главная победа впереди"
Елена Зеленская пообщалась с корейскими журналистами
Отвечая на вопрос, первая леди привела пример из Херсона. Когда под обстрел попал вокзал, откуда отправлялся поезд. Он прибыл во Львов, как и было, – там его встретили аплодисментами.
Вот образ всей жизни украинцев сейчас. Рискуя каждый день – каждый и каждый делают свое дело, вкладываются в победу. Как этот поезд, идем дальше,
– заметила Зеленская.
Елена Зеленская разговаривала с одним из старейших изданий Chosun Ilbo, а также с национальным телеканалом KBS и информационным агентством Yonhap. "Для меня важна возможность больше рассказать об Украине и украинцах корейским зрителям и читателям. Передала благодарность за поддержку и понимание – чужих войн в современном мире не бывает".
Образы первой леди
Елена Зеленская продемонстрировала разные образы в Республике Корея. Сначала она появилась в белой блузке с объемными рукавами и вышивкой. Первая леди также надела черные широкие брюки и подчеркнула талию ремнем. Золотая подвеска и укладка дополнили образ.
Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди
Также супруга президента позировала перед камерами в белоснежном костюме с жакетом-кимоно. Этот образ она выбирала для участия в конференции "Азиатское лидерство". Также первая леди встретилась с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем.
Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди