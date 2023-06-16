Жена президента Владимира Зеленского имела насыщенные рабочие дни. Вчера, 15 июня, она встретилась с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам популяризации европейского образа жизни Маргаритисом Схинасом – он в столице уже в третий раз.

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Первая леди пообщалась с ним о Всеукраинской программе ментального здоровья и помощи европейских специалистов по восстановлению психического состояния украинцев.



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

На следующий день Елена Зеленская посетила мероприятие в Киеве "Діємо на користь постраждалих". Там обсуждали наказание для российских преступников и справедливость для жертв сексуального насилия и общества.

"А для того, чтобы справедливость победила, чтобы люди свидетельствовали, доверили следователям свои истории, – государство должно максимально поддержать пострадавших. Обеспечить им главное – уважение, безопасность и четкое понимание, что жертва никогда не виновата", – отметила первая леди.



Елена Зеленская на закате / Фото с инстаграма первой леди

Образ первой леди

Елена Зеленская посетила деловые мероприятия и встречи в ответном деловом образе. Она предстала в total black look – он состоял из темно-синей рубашки с бантом и юбки длины меди.

Образ супруги президента дополняли черные туфли на каблуке и золотые серьги-кольца. Она распустила и выровняла волосы, заложив пряди с одной стороны за ухо. Лаконичный повседневный макияж стал завершением аутфита.



Елена Зеленская на закате / Фото с инстаграма первой леди

Напомним, 13 июня в Киеве прошло мероприятие "Дети-герои". Елена Зеленская встретилась и пообщалась с детьми, ставших героями в свой юный возраст из-за русского полномасштабного вторжения Первая леди предстала в бежево-карамельном наряде.