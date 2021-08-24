Елена Зеленская в белом костюме приехала на парад ко Дню Независимости: фото из Киева
Источник:24 канал
24 августа в столице собрались не только украинцы, но и немало иностранных гостей. Все нетерпеливо ждут праздничный парад по случаю Дня Независимости. Первая леди Украины Елена Зеленская также прибыла на парад. В теплый летний день она надела элегантный белый костюм.
В столице Украины проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости. В центре Киева собрались тысячи украинцев и гостей из других стран. Все они отмечают 30-летие нашей суверенности.
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Образ Елены Зеленской
Первая леди Украины также приняла участие в торжествах. Она предстала перед публикой в элегантном костюме белого цвета, состоявшем из белой блузки и приталенной длинной юбки. Соединила такой наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы Елена Зеленская уложила ровно и забрала набок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в коричневых оттенках.
Поскольку погода в Киеве – теплая и солнечная, то такой образ жены президента был уместным и в очередной раз подчеркнул ее изысканный вкус в одежде.
Елена Зеленская на параде ко Дню Независимости / Скриншот из видео
Елена Зеленская на параде ко Дню Независимости / Скриншот из видео
Перед тем, как приехать на военный парад, Елена Зеленская вместе с мужем почтила память Героев Небесной Сотни.
Зеленские установили лампадки возле памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, на месте гибели участников Революции Достоинства.
Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни / Фото Офиса Президента
Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни / Фото Офиса Президента
Выходы первой леди накануне Дня Независимости:
- Перед Киевским саммитом первых леди и джентльменов Елена Зеленская встретилась с журналистами. На пресс-конференцию она надела костюм молочного цвета, состоявший из приталенного платья и пиджака.
- Для саммита первая леди также выбрала молочный костюм. 23 августа она предстала перед иностранными гостями в широких брюках и пиджаке.
- В длинном платье нежно-голубого цвета Елена Зеленская была на вручении наград "Национальная легенда Украины".