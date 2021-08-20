Вся страна активно готовится к празднованию Дня Независимости. Зеленская накануне важного дня встретилась с представителями СМИ, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся организации саммита первых леди и джентльменов.

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Элегантный образ Елены Зеленской

Первая леди пришла на встречу с журналистами в костюме молочного цвета, состоящем из приталенного платья и удлиненного пиджака, что не застегивался. Такой look Елена соединила с коричневыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы супруга президента уложила ровно и убрала в сторону. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Среди украшений ее аутфит дополнили изысканные серьги.



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото с инстаграма первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

Сегодня была рада обсудить с журналистами проведение Киевского саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности". Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ответили на все вопросы, которые волновали прессу.

Мы анонсировали участников мероприятия, однако оставили и некоторые сюрпризы на потом. Киевский саммит первых леди и джентльменов объединит более 20 участников – жен и мужей глав иностранных государств, а также международных и украинских экспертов. Саммит будет приветствовать гостей из Бразилии, Израиля, Латвии, Ливана, Литвы, Германии, Сербии, Коста-Рика, а также представителей Европейского совета, ВОЗ и ООН Женщины. Более о символике саммита и других деталях – по ссылке в профиле.

Специальным гостем саммита будет Насим Николас Талеб – американский публицист, экономист, автор ряда бестселлеров ("Черный лебедь", "Антихрупкость" и т.д.). Вместе с ним мы обсудим вопрос новой реальности, норм и возможностей, которые мы с вами можем использовать.

Уверена, что проведение первого в мире гуманитарного форума "мягкой силы" – это возможности. Прежде всего для Украины – стать сильным игроком на международной арене, ведь нам есть о чем говорить и что предлагать миру.