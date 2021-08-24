24 августа наша страна празднует День Независимости. Ровно 30 лет назад Украина стала суверенной, а ее народ – свободен. Сегодня родную землю приветствуют украинцы из разных уголков мира.

К слову "С 30 годом Независимости, моя страна": украинские звезды записали красноречивые видео для 24 канала

Поздравления с Днем независимости от Елены Зеленской

Перед торжественным парадом в Киеве Елена Зеленская также поздравила Украину с важной датой. На личной странице в инстаграме она распространила трогательное видео под названием "Ты у меня единственная". В ролике показаны самые красивые места Украины.