Исполнительница Настя Каменских высказалась об эмоциональном состоянии украинцев. В новом сообщении она поделилась, что каждый находится в разных состояниях и по-разному переживает войну.

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Настя Каменских поделилась, о чем не нужно забывать

Певица рассказала, что кто-то до сих пор остается в оккупации под обстрелами, другие чувствуют вину из-за пребывания за границей, а некоторые уже пережили военные действия, поэтому слушают сейчас только себя.

Но что бы вы ни чувствовали, ваша когнитивная система всегда будет искать подтверждение правильности принятых решений. Что бы вы ни делали, ваше сознание будет подсказывать вам, почему для вас это лучше, помогать найти оправдание. Это поможет снизить тревожность и начать лучше ладить с реалиями жизни.

– подчеркнула артистка.



Настя Каменских / Фото из инстаграммы Насти Каменских

Настя Каменских посоветовала прислушаться и отпустить ситуацию. Сейчас все украинцы объединяют боль, поэтому важно помогать друг другу.

"Поэтому очень важно объединиться. Протянуть руку помощи тем, кому это необходимо и не стыдить тех, кому сложнее справиться со своими чувствами. Сегодня у нас с вами есть один общий враг. И сплотившись мы можем побороть его гораздо быстрее, со всех фронтов" . Соединяйтесь, мои милые и победа наступит быстрее, чем мы можем себе представить!".