Жакет с вышитыми колосьями: Елена Кравец повторила образ участников TVORCHI
Источник:Елена Кравец
Телеведущая Елена Кравец повторила образ участников группы TVORCHI, представивших Украину на Евровидении. Она предстала в жакете с вышитыми колосьями.
Украинская телеведущая Елена Кравец не прошла мимо темы Евровидения-2023. Она показалась в инстаграм-сториз в день финала и выразила поддержку представителям Украины – TVORCHI.
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Елена Кравец повторила образ TVORCHI
Ведущая поделилась фото, на котором появилась в белой блузке и черном жакете. Это пиджак украинского бренда JJSQUEE. На нем большими стразами вышитые колосья.
Те же колосья, которые были на TVORCHI на Национальном отборе на Евровидение,
– написала Елена Кравец.
Елена Кравец / Фото с инстаграм-сториз
Участники группы TVORCHI действительно примерили похожие жакеты. Они снялись в пиджаках с колосьями для официального клипа конкурсной песни Heart of Steel.
TVORCHI на Евровидении
- Украинская группа выступила в финале Евровидения-2023. Они заняли 6 место, уступив Норвегию, Италию, Израиль, Финляндию и победительницу Швеции.
- Во время выступления музыканты не отметились возгласами или благодарностью, за что их сейчас критикуют в сети. Но в грин-руме TVORCHI появились с плакатом "Тернополь". В тот момент Россия обстреливала их родной город ракетами.
- Ребята после полученного 6 места поблагодарили всех за поддержку. Затем они появились в эфире телемарафона, где признались, что могли бы выступить лучше. Отчасти им помешала это сделать болезнь.