Украинская телеведущая Елена Кравец не прошла мимо темы Евровидения-2023. Она показалась в инстаграм-сториз в день финала и выразила поддержку представителям Украины – TVORCHI.

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Елена Кравец повторила образ TVORCHI

Ведущая поделилась фото, на котором появилась в белой блузке и черном жакете. Это пиджак украинского бренда JJSQUEE. На нем большими стразами вышитые колосья.

Те же колосья, которые были на TVORCHI на Национальном отборе на Евровидение,

– написала Елена Кравец.



Елена Кравец / Фото с инстаграм-сториз

Участники группы TVORCHI действительно примерили похожие жакеты. Они снялись в пиджаках с колосьями для официального клипа конкурсной песни Heart of Steel.

TVORCHI на Евровидении