Українська телеведуча Олена Кравець не пройшла мимо теми Євробачення-2023. Вона показалась в інстаграм-сторіз у день фіналу та висловила підтримку представникам України – TVORCHI.
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Олена Кравець повторила образ TVORCHI
Ведуча поділилась фото, на якому постала у білій кофтинці та чорному жакеті. Це піджак українського бренду JJSQUEE. На ньому великими стразами вишиті колоски.
Ті самі колоски, які були на TVORCHI на Національному відборі на Євробачення,
– написала Олена Кравець.
Олена Кравець / Фото з інстаграм-сторіз
Учасники гурту TVORCHI й справді приміряли схожі жакети. Вони знялись у піджаках з колосками для офіційного кліпу конкурсної пісні Heart of Steel.
TVORCHI на Євробаченні
- Український гурт виступив у фіналі Євробачення-2023. Вони посіли 6 місце, поступившись Норвегії, Італії, Ізраїлю, Фінляндії та переможниці Швеції.
- Під час виступу музиканти не відзначились вигуками чи подякою, за що зараз їх критикують в мережі. Але в грін-румі TVORCHI з'явилися з плакатом "Тернопіль". На той момент Росія обстрілювала їхнє рідне місто ракетами.
- Хлопці після отриманого 6 місця подякували всім за підтримку. Опісля вони з'явилися в ефірі телемарафону, де зізнались, що могли б виступити краще. Частково їм завадила це зробити хвороба.