Первая леди Украины для рабочей встречи подобрала брючный костюм. Интересно, что на днях Елена Зеленская еще встречалась с супругами Макронов, где тоже предстала в стильном костюме.
Интересно Россияне незаконно продали квартиру Зеленских в Ялте: кто и за сколько ее приобрел
Елена Зеленская на рабочей встрече во Франции
Во время открытия представительства Украинского института супруга президента поделилась, что о культуре, языке и истории Украины в мире знают немного. Так что представительство, по ее словам, является отличным вариантом, чтобы это исправить.
Украинский институт станет мостиком для диалога между нашими культурами, художниками, учеными и просто неравнодушными людьми. Площадкой для презентации Украины через концерты современной и классической музыки, киноленты, произведения литературы, дискуссии и обсуждения – все, что сможет наконец-то рассказать о нас правду,
– сказала знаменитость.
Образ первой леди Украины
На мероприятие Зеленская появилась в элегантном черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо и пиджака на запах с длинными завязками. Дополнением к нарядам стали каблуки в тон. Из аксессуаров первая леди подобрала золотистые серьги в виде крестиков от украинского бренда Gunia Project. Кроме того, руки Елены Зеленской украшало изящное кольцо.
Что касается прически, супруга президента Украины накрутила волосы в легкие локоны и сделала нюдовий макияж.
Для просмотра фото листайте направо:
Елена Зеленская во Франции: ее предыдущие наряды
- В первый день первая леди одела пиджак-кимоно от известного украинского бренда The Lake Studio. Примечательной его особенностью является цветочная аппликация, где изображен одуванчик. Зеленская объединила верх с изысканной черной юбкой-карандашом, водолазкой и каблуками в тон.
- На встрече с супругами Макронов жена президента Украины излучала элегантность, надев роскошный бежевый костюм от украинского бренда The Coat. Двухбортный пиджак и платье-миди дополнила белая рубашка. Елена Зеленская подчеркнула талию коричневым кожаным ремнем. К тому же знаменитость обула горчичные замшевые туфли, а отличным завершением ансамбля стала брошь в виде цветка, созданная украинским дизайнером Русланом Багинским.